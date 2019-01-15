Eski Manisa Fotoğrafları Sergisi 45 Park AVM'de

Açılışa katılan Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, sergide yer alan eski Manisa fotoğraflarını Manisalıların mutlaka görmesi gerektiğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 45 Park AVM işbirliğiyle, aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Eski Manisa Fotoğrafları' sergisi açıldı. 45 Park AVM'de açılışı yapılan sergiye, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve AB Projeleri Şube Müdürü Nedim Zurnacı ile 45 Park AVM yönetim kadrosu da katıldı. Osmanlı'nın son döneminden, Kurtuluş Savaşı'na ve Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'nin yaşadığı dönemlere kadar uzanan fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezen Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, tarihi değerlere her zaman sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Açıkdil, Manisalı vatandaşların eski Manisa'yı görme adına sergiyi kaçırmamalarını dile getirdi.Sergi'nin 21 Ocak tarihine kadar 45 Park AVM girişindeki salonda açık olacağı belirtildi.