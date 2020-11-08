Eski Melikgazi Belediye Başkanı Sami İpek'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Kayseri'de vefat eden eski Melikgazi Belediye Başkanı Sami İpek'in cenazesi defnedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir tedavi gören 73 yaşındaki İpek, dün hayatını kaybetti.

İpek'in cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Törene, İpek'in ailesi ve yakınları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve vatandaşlar katıldı.