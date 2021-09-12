Eski MHP Milletvekili Mustafa Haykır son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Eski MHP Milletvekili Mustafa Haykır son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL - Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi 21. Dönem Milletvekili Mustafa Haykır, Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze ile yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski MHP milletvekili Mustafa Haykır için Karaahmet Şakirin Camii'nden cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Haykır'ın ailesi, yakınları, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile vatandaşlar katıldı. Haykır, burada dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Haykır'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: İHA
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