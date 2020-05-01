Eski oyuncakları onarıp, çocuklara umut oluyor - Son Dakika

Eski oyuncakları onarıp, çocuklara umut oluyor

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 3 yıl önce çocuklar için proje başlatan Muammer Kavazoğlu, kendi imkanları ile oyuncakları tamir ederek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdı. Koronavirüs pandemisi sürecinde de çalışmalarına devam eden Kavazoğlu, oyuncakları dezenfekte ederek çocuklara ulaştırmaya devam ediyor.

Bursa'nın Orhangazi İlçesinde, 3 yıl önce 'Atma tamir olsun, çocuklara umut olsun' adıyla proje başlatan Muammer Kavazoğlu, eski ve bozuk oyuncakları tamir ederek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmaya başladı. Kendi imkanları ile kiraladığı depoda, bulduğu oyuncakları koronavirüs pandemisi sürecinde de onarmaya devam eden Kavazoğlu, çocukların yüzünü güldürmeyi sürdürüyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA GÖNDERİLİYOR

Yaklaşık 500 metrekarelik atölyesinde binlerce oyuncağın onarım çalışmasına devam eden Kavazoğlu, '1 milyon oyuncak' hedefiyle başladığı projenin yurt genelinde duyulmasıyla birlikte Türkiye'nin farklı noktalarından oyuncakların kendisine geldiğini dile getirdi. Oyuncakları türlerine göre ayıkladığını kaydeden Kavazoğlu, "Ardından bunların yedek parçalarını belirleyip kutulara koyuyorum, bunları onarım atölyesinde tek tek dezenfekte ederek kolilere yerleştiriyorum. Bu koliler, ihtiyaç sahibi çocukların adreslerine gönderiliyor" dedi.

'ÇOCUKLARA UMUT OLMAK İSTİYORUM'

Oyuncakların hijyenine çok dikkat ettiğini dile getiren Kavazoğlu, koronavirüs pandemisinin yaşandığı günümüzde dezenfekte işlemini çok daha kapsamlı ve titiz bir şekilde yürüttüğünü söyledi. Kavazoğlu, "Bu oyuncakların her biri, çocukların ellerinde olacak. Buna çok özen gösteriyorum. Tamir işlemlerinde de oyuncakları ahşap, demir ve plastik şeklinde ayıklayıp buna göre çalışıyorum. Ülkemiz zor günler geçiriyor. Ben de bu zorlu süreçte en azından çocuklara umut olmak istiyorum. Daha önce tamirini yaptığım oyuncakları okullara ulaştırıyordum. Salgın öncesinde son koliyi Ordu'da bir okula göndermiştim ancak şimdi okullara gönderemiyorum. Şu an çocuk yurtları ve diğer kurumlara oyuncak gönderiyorum" diye konuştu.

Kavazoğlu ayrıca, 1 milyon oyuncak hedefinin sürdüğünü dile getirerek şu ana dek 10 bin oyuncağı onarıp çocuklara ulaştırdığını sözlerine eklerken, projenin daha önce de birçok kuruluş, üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşu tarafından ödüle layık görüldüğü öğrenildi.