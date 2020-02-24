Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polisin FETÖ hücre yapılanmasında yer aldıkları... - Son Dakika

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Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polisin FETÖ hücre yapılanmasında yer aldıkları...
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Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polisin FETÖ hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 10 zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:40 Kaynak: AA
Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polisin FETÖ hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 10 zanlı tutuklandı
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