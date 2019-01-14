Son Dakika Haberleri: Eski Savcı Ferhat Sarıkaya: Maddi Sorunlar Nedeniyle Örgütün Dediğini Yaptım (2)

Eski Savcı Ferhat Sarıkaya: Maddi Sorunlar Nedeniyle Örgütün Dediğini Yaptım (2)

4 dakika önce

ESKİ SAVCI SARIKAYA'NIN TAHLİYE TALEBİNE RETDuruşmanın öğleden sonraki bölümünde, 'FETÖ üyeliği' suçundan tutuklu yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın, ailesinin ve kendisinin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle yurt dışına çıkmasını telkin ettiğini ve örgütten gelen yardımları...

Eski Savcı Ferhat Sarıkaya: Maddi Sorunlar Nedeniyle Örgütün Dediğini Yaptım (2), System.String[]
ESKİ SAVCI SARIKAYA'NIN TAHLİYE TALEBİNE RET

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, 'FETÖ üyeliği' suçundan tutuklu yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın, ailesinin ve kendisinin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle yurt dışına çıkmasını telkin ettiğini ve örgütten gelen yardımları kendisine ilettiğini söylediği Mehmet Saltan tanık olarak dinlendi. 'FETÖ üyeliği' nedeniyle tutuklu bulunan Saltan, duruşmaya, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Saltan, Sarıkaya'yı tanıdığını ancak kendisine borç para verdiğini, örgütle bağlantısının bulunmadığını söyledi.

Tanığın dinlenmesinin ardından savunma yapan Ferhat Sarıkaya'nın avukatı, müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu nedeniyle şu aşamada adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağına hükmederek, Sarıkaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:37 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yarandı Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu

İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'ı Gezdi Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 18:41:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Savcı Ferhat Sarıkaya: Maddi Sorunlar Nedeniyle Örgütün Dediğini Yaptım (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]