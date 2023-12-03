Eski sevgilisi Umut Evirgen evlenirken yayınladı! Serenay Sarıkaya'dan rujlu öpücüklü video

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Magazin dünyasının yeni evli çift kervanına Umut Evirgen ve Alina Boz da katıldı. 5 aydır dolu dizgin aşk yaşayan ünlü çift dün akşam nikah masasına oturdu. Evirgen'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'dan ise imalı bir paylaşım geldi. Güzel oyuncu ruj sürdüğü anları "Dünya yanarken ben" notuyla yayınladı.

MANİDAR ZAMANLAMA



İşletmeci Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan bir süre sonra gönlünü güzel oyuncu Alina Boz'a kaptırmıştı. Ünlü çift ilişkilerini evlilikle nihayete erdirdi. Çift yakınları ile düğün töreninin tadını çıkarırken, Sarıkaya'nın o anlarda yaptığı paylaşımı olay oldu.

"DÜNYA YANARKEN BEN"

Serenay Sarıkaya, kalabalık bir ortamda arkasında insanlar dans ederken aynasını açıp rujunu sürdü. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkaya, "Dünya yanarken ben" notunu düştü. Ünlü oyuncunun zamanlamasını birçok kişi manidar buldu.