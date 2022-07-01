Eski sevgilisini kaçırmaya çalışan adama, esnaf engel oldu - Son Dakika
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Eski sevgilisini kaçırmaya çalışan adama, esnaf engel oldu

01.07.2022 17:26

Kadıköy'de adam, eski sevgilisi olduğu anlaşılan kadını yaşadığı evden zorla çıkararak geldiği taksiyle kaçırmaya çalıştı. Taksiye binmek istemeyen kadının çığlıklılarını duyan çevredekiler yardıma koştu. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de eski sevgilisinden ayrılan Ç.G. isimli kadın, arkadaşı B.B.K. evine taşındı. İddiaya göre, geçen pazartesi günü 22.00 sıralarında eski sevgilisinin kaldığı eve gelen M.T tehdit ve hakaretler savurarak eve zarar verdi. Bir süre sonra evden ayrılan M.T salı günü sabah saatlerinde tekrar Ç.G.'nin kaldığı eve geldi. Zorla eve giren saldırgan Ç.G.'yi darp ederek dışarı çıkardı.

KAÇIRMAK İSTERKEN ENGEL OLDULAR

Saldırgan, kolundan tuttuğu kadını yol boyunca sürükleyerek sokağın başında bekleyen taksiye zorla bindirmeye çalıştı. Ç.G.'nin yardım çığlıklarını duyan çevredeki esnaf yardıma koştu. Çevredekiler kadının taksiye bindirilmesine engel olarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli M.T.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise şüpheliye ait olduğu öğrenilen bir bıçak ele geçirildi.

Kadıköy'de eski sevgilisini kaçırmaya çalışan şüpheliye esnaf engel oldu

"YARDIM ÇIĞLIKLARI DUYDUM"

Esnaf Ali Osman Filiz "Sabah saatlerinde dışarıdan yardım çığlıkları duydum. Genç bir kadının evinden zorla çıkartılarak taksiye bindirilmek istenmesine şahit olduk. Diğer esnaf arkadaşlarla olaya müdahil olduk. Ben de 4 kız babasıyım, kendi evladımız gibi saldırganın elinden aldık. Polisler gelerek gözaltına aldı." dedi

TUTUKLANDI

Esnaf Yalçın Yıldırım ise "Kadının kolundan çekilerek zorla taksiye bindirilmek istendi. Çevredeki esnaflar da kadına yardımcı oldu. Adamın birkaç kez kadını darp etmeye çalışmış. Kadını kaçırmaya çalışmış, taksici de gitmemiş. Bütün esnaf kadına yardım etti" diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'de eski sevgilisini kaçırmaya çalışan şüpheliye esnaf engel oldu
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Fethiyeli boksör Alcu uluslararası boks şampiyonluğu kupasını kazandı Fethiyeli boksör Alcu uluslararası boks şampiyonluğu kupasını kazandı KADIKÖY'DE ESKİ SEVGİLİSİNİ KAÇIRMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİYE ESNAF ENGEL OLDU KADIKÖY'DE ESKİ SEVGİLİSİNİ KAÇIRMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİYE ESNAF ENGEL OLDU
Kaynak: DHA

Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski sevgilisini kaçırmaya çalışan adama, esnaf engel oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Eski sevgilisini kaçırmaya çalışan adama, esnaf engel oldu - Son Dakika
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