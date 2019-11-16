Eski SPK Başkanı Doğan Cansızlar: Özel bankalar da faizleri indirsin

–Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) eski Başkanı Prof. Dr. Doğan Cansızlar, Türkiye'nin önünün ekonomik anlamda çok açık olduğunu söyleyerek, piyasalarda güvenin sağlanması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Cansızlar, "Kamu bankaları konut ve taşıt kredi faizlerini indirdi, ekonomi canlanmaya başladı. Özel bankalar da faizlerini indirmeli" dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) eski Başkanı ve Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Cansızlar, İstinye Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansa katıldı. Konferansta 2019 yılını dünya ve Türkiye açısından değerlendiren Prof. Dr. Cansızlar, 2020 yılı için de Türkiye ekonomisine yönelik beklentilere ilişkin öngörüde bulundu.

"FAİZLERİN İNMESİ EKONOMİYİ CANLANDIRACAKTIR"

Prof. Dr. Doğan Cansızlar, "Enflasyonun aşağı yönlü hareketine paralel olarak faizlerin de aşağı yönlü hareket etmesi doğal. Özellikle kamu bankalarının durgunluk alanı olan sektörlerin başında gelen konut ve taşıt sektörlerine yönelik faiz indirimi yapmaları piyasaları hareketlendirdi. Sadece kamu bankalarının değil özel bankalarının da bunu örnek alarak aynı şekilde faizleri aşağı yönlü indirmelerinde büyük yarar var. O zaman iyi sonuç alma ihtimalimiz yükselir. Faizlerin inmesi ekonomiyi canlandıracak. Konut ve taşıt sektörlerinin dışında üretim alanlarına da yönelik indirimler olduğu takdirde hem üretim artar hem talep artar hem de milli gelirimiz, üretimimiz büyümüş olur. İstihdamı da bu şekilde artırmaya başlamış oluruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK"

Faizlerdeki indirimin devam etmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Cansızlar, "Enflasyonda baz etkisi var bu kaçınılmaz. Alınan tedbirlerle faiz indiriminin devam ettirilmesi mümkün. Bütüncül bir ekonomik programın uygulamaya konulması lazım. Piyasalara olan güven meselesini çözersek Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek, ekonomisi canlı, Türk toplumu dinamik bir toplum dolayısıyla her şeyin başı güvendir o güveni sağlamalıyız. Böyle olunca hem dışarıdaki tasarruflar kalıcı olarak ülkemize gelir hem de vatandaşlar zaman içerisinde tasarruflarını artırmaya yönelebilirler" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ ÇOK GÜZEL"

Güveni tesis etmek için hukuk sistemi yeni baştan gözden geçirmek gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Cansızlar, "Teşvikleri parça parça uygulamaya koyuyoruz. Bana göre bunlar yeterli değil, bütüncül bakmak lazım. Yeni uygulamaya konulan ekonomi programlarına baktığımız zaman olumlu gelişmeler var. Bunlar derli toplu hale getirmeliyiz. Mesela hukuk reformu birinci etabı çıktı. Arkadan devamı geliyor ama peyderpey gitmek yerine bütüncül bir şekilde hikayemiz olması lazım. Belirsizlikleri ortadan kaldırmakla ilgili hem iç piyasaya hem de yurt dışındaki piyasalara yönelik hikayemiz olması gerekiyor. Türkiye'nin geleceği çok güzel" dedi.

2019 YILI DEĞERLENDİRMESİ 2020 TAHMİNLERİ

Dünyadaki gelişmelerden Türkiye'yi soyutlamanın mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Cansızlar, "Dünyada neler olup bitiriyorsa aynısı bize yansıyor. Dünya şu anda bir durgunluk içinde. Bu durgunluktan çıkmak için Merkez Bankaları para pompalamaya başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ta 'negatif faize geçin' diyor. Her yerde parasal bollaşmaya yöneliş var. İşte biz de oralardan yararlanmalıyız. Ticaret savaşları ve korumacılık dünyadaki bütün mesele bu. Korumacılık ve ticaret savaşları başladığı zaman ki başladı. Önce kur savaşlarıyla başladı. ABD, Çin ile Avrupa Birliği'yle olan ilişkilerinde tarifeleri yükselteceğini söylüyor. Bütün bunlar durgunluğun devam edeceğini gösteren işaretler. ABD'de seneye seçimler var buna paralel olarak, bu durgunluktan çıkmak için tedbirleri almaya başlayacaktır. Önümüzdeki dönem dünyada karamsar bir tablo çizmeye gerek kalmadığına inanıyorum. Yurt dışındaki parasal bollaşma tekrar başlayacak bizim tek sağlayacağımız şey güven ortamıdır. Türkiye'nin önü gerçekten çok açık" diye konuştu.

- İstanbul