KASTAMONU - Eski tabut tahtalarıyla kuş evi yapan imamın hedefi sokak hayvanlarını yuvaya kavuşturmak - Son Dakika

KASTAMONU - Eski tabut tahtalarıyla kuş evi yapan imamın hedefi sokak hayvanlarını yuvaya kavuşturmak

15.01.2021 11:29

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde görev yapan imam hatip Necmettin Korkmaz, eski tabutların tahtalarından yaptığı kuş evlerinin ardından şimdi de sokak hayvanları için kolları sıvadı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde görev yapan imam hatip Necmettin Korkmaz, eski tabutların tahtalarından yaptığı kuş evlerinin ardından şimdi de sokak hayvanları için kolları sıvadı.

Kavakören köyü Düzmamlay Mahallesi'nde görevli Korkmaz, cami çevresine çiçek dikerken kullanılmayan tabutları fark etti. Depodan çıkardığı tabutları yakmak istemeyen Korkmaz, çevredeki kuşlar için yuva yaptı.

Yaptığı kuş evlerini rengarenk boyayıp cami çevresindeki ağaç dallarına asan Korkmaz, şimdi de sokak hayvanları için yuva yapmak istiyor.

"İnşallah kuşlarımız içlerinde yuva yapıp yavrularını büyütür"

Korkmaz, AA muhabirine, cami çevresine çiçek dikerken tabutları gördüğünü söyledi.

Köyde göreve başlayalı 3,5 yıl olduğunu anlatan Korkmaz, "3,5 senedir bu tabutlar kenarda duruyordu, hiç kullanılmadı. Yer kapladıkları için temizlik amaçlı aldım. Aldıktan sonra kırıp yakmak içimden gelmedi." dedi.

Bölgede çok fazla kuş olduğunu belirten Korkmaz, şunları dile getirdi:

"Malum havalar da soğudu. Tabutu yakmaktansa kuşlar üşümesinler diye kuş yuvası yapma fikri aklıma geldi. İki tabutun tahtalarından 8 kuş yuvası yaptım. Bunları da çevremizdeki ağaçlara astım. Yaklaşık 1 hafta oldu, kuşlarımız sabah aç kaldıklarında gelip yemlerini yiyip gidiyorlar. Daha sahiplenmediler ama yavaş yavaş alışıyorlar. Önümüzdeki günlerde inşallah kuşlarımız da içerisine girip yuva yapıp yavrularını büyütürler, biz de seviniriz."

Oğlunun muhabbet kuşu olduğunu belirten Korkmaz, "Oğlum muhabbet kuşlarını dışarı çıkardığında diğer kuşlarla karşılıklı ötüşüyorlardı. Bu da bir nevi ilham oldu. Bu şekilde bir sosyal sorumluluk projesine imza atmış olduk. Cemaatimiz, camiye gelirken rengarenk kuş yuvaları içerisinde güzel bir ortam buluyor, huşu içerisinde ibadetlerini yapıyorlar." diye konuştu.

Sırada sokak hayvanları var

Köyle ilçe arasındaki yolda çok sayıda sokak köpeği olduğuna işaret eden Korkmaz, "Bu köpeklerin barınağı yok. Burada kereste ticareti yapan abilerimizden kereste isteyeceğim. Kereste temin edebilirsem sokak köpeklerine yuva yapacağım." ifadelerini kullandı.

Kavakören Köyü Muhtarı Yaşar Kaba ise duyarlı davranışı dolayısıyla köy imamını kutlayarak, "Eski tabutları hocamız cami etrafında kuş yuvası olarak değerlendirdi. Bu tabutlar kuşlara yuva oldu. Camide ibadet yapan cemaat kuş sesleri içinde daha güzel bir ortamda ibadet ediyor. Bu güzel davranışı inşallah örnek olur." dedi.

KASTAMONU - Eski tabut tahtalarıyla kuş evi yapan imamın hedefi sokak hayvanlarını yuvaya kavuşturmak
KASTAMONU - Eski tabut tahtalarıyla kuş evi yapan imamın hedefi sokak hayvanlarını yuvaya kavuşturmak
KASTAMONU - Eski tabut tahtalarıyla kuş evi yapan imamın hedefi sokak hayvanlarını yuvaya kavuşturmak
KASTAMONU - Eski tabut tahtalarıyla kuş evi yapan imamın hedefi sokak hayvanlarını yuvaya kavuşturmak

Sokak Hayvanları, Çatalzeytin, İmam Hatip, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Eski tabut tahtalarıyla kuş evi yapan imamın hedefi sokak hayvanlarını yuvaya kavuşturmak - Son Dakika


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