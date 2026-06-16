TSK\'dan ihraç edilen teğmen, Vücut Geliştirme Şampiyonası\'nda 2. oldu

Ordudan haksız ve hukuksuz şekilde ihraç edildiğini belirten eski teğmen Serhat Gündar, sivil hayatında tarihi bir başarıya imza attı. Dünyanın en prestijli vücut geliştirme şampiyonalarından birinde çifte ikincilik kazanan Gündar: "En iyi öğrendiğim şey pes etmemekti" dedi.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attığı gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen Teğmen Serhat Gündar, Gürcistan'da düzenlenen uluslararası Georgia NPC vücut geliştirme yarışmasında dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

ORDUDAN İHRAÇ EDİLDİ, SİVİL HAYATTA DESTAN YAZDI

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından, geleneksel olarak kılıç çatarak attıkları sloganlar nedeniyle ordudan ilişiği kesilen teğmenlerden biri olan Serhat Gündar, sivil kariyerinde uluslararası bir spor başarısına adını yazdırdı.

Daha önce de vücut geliştirme alanında elde ettiği başarılar ve derecelerle tanınan Gündar, uluslararası vücut geliştirme camiasının en prestijli etkinliklerinden biri kabul edilen ve farklı ülkelerden pek çok elit sporcunun katıldığı Gürcistan merkezli "Georgia NPC" (National Physique Committee) şampiyonasında podyuma çıktı. Zorlu rakiplerini geride bırakmayı başaran eski teğmen, jüriden topladığı yüksek puanlarla kendi kategorisinde dünya ikinciliğine ulaşarak Türkiye'yi gururla temsil etti.

BU BAŞARI BİR TESADÜF DEĞİL

Gündar'ın göğsümüzü kabartan bu madalyası kesinlikle bir tesadüf değil; kendisi daha önce de uluslararası vücut geliştirme podyumlarında kazandığı önemli derecelerle adından sıkça söz ettirmiş bir isim.

Uluslararası yarışmada elde ettiği büyük başarının ardından Cumhuriyet gazetesine özel bir röportaj veren Gündar, yaşadığı zorlu sürece dair oldukça net mesajlar verdi. TSK'dan ayrılış sürecine değinen Gündar, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz dediğim için ordudan ihraç edildim" diyerek asil duruşunu bir kez daha kamuoyuyla paylaştı.

"HARBİYELİ YILLARIMDA YAPMAKTAN EN ÇOK ZEVK ALDIĞIM SPOR AKLIMA GELDİ"

Gündar, kendisini vücut geliştirmeye yönelten motivasyonu ve içindeki sönmeyen vatan sevgisini şu sözlerle aktardı:

“Hayatımda sahip olduğum en büyük tutku her zaman vatan sevgisi oldu ve bunun önüne hiçbir zaman, hiçbir şey geçmedi. Çocukluğumdan itibaren tek gayem ülkesine ve bayrağına hizmet eden bir birey olabilmekti. Bunun en güzel yollarından birini Atatürk’ün izinden giderek onun gibi bir subay olabilmekti buldum. Ancak hepinizin bildiği üzere bu imkân, elimden, haksız ve hukuksuz bir şekilde, cebren alındı. Bugüne kadar almış olduğum eğitim, bulunduğum kamp ve kurslar sayesinde en iyi öğrendiğim şey pes etmemekti. Tekrar nasıl bu ülkeyi temsil eder, nasıl faydalı olurum diye düşünürken; harbiyeli yıllarımda yapmaktan en çok zevk aldığım vücut geliştirme aklıma geldi.

İhraç edildikten sonraki hafta, nefes almadan, sporcu kariyerimdeki ilk müsabaka planımı yaptım ve işe koyuldum.”

GELECEK İÇİN YENİ BAŞARI SÖZLERİ

İlk resmi müsabakasına ihracından yalnızca 7 ay sonra katıldığını ifade eden Gündar, sözlerini şöyle tamamladı:

“İlk derecemi orada aldım. Daha sonra, bugüne kadar ortaya koyduğum harbiyeli azim ve iradesiyle kariyerimi bugünlere kadar taşıdım ve bir buçuk sene içerisinde, Gürcistan’da yapılan dünyanın en prestijli vücut geliştirme organizasyonlarından olan NPC’de, ülkemi temsilen, iki kategoride birden ikincilik derecesi alacak noktaya geldim. Bundan sonra da, bundan çok daha iyi dereceleri ülkem adına alacağıma söz veriyorum. Vücut geliştirme alanında başarılı olmak için en büyük iki motivasyonumdan biri, ülkeme hizmet etme ülküsünde pes etmemekti”

SERHAT GÜNDAR KİMDİR?

Serhat Gündar, Kara Harp Okulu'ndan 2024 yılında mezun olmuş eski bir Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) teğmeni ve günümüzde uluslararası başarılarıyla tanınan profesyonel bir vücut geliştirme sporcusudur.

30 Ağustos 2024 tarihindeki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından, dönem birincisi Ebru Eroğlu ve diğer arkadaşlarıyla birlikte kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attığı ve geleneksel subay andını okuduğu gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenden biridir. Bu kararın ardından ordudan ayırma cezasına karşı hukuki mücadele başlatmıştı.