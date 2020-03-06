Eski tıp fakültesi acil binası Akdeniz Belediyesi'ne devredilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski tıp fakültesi acil binası Akdeniz Belediyesi'ne devredilecek - Son Dakika

Eski tıp fakültesi acil binası Akdeniz Belediyesi'ne devredilecek

6 saat önce

Akdeniz Belediye Meclisi, Meclis Başkanvekili Ali Tanrıverdi başkanlığında belediye konferans salonunda yapıldı.

Eski tıp fakültesi acil binası Akdeniz Belediyesi'ne devredilecek, System.String[]

Akdeniz Belediye Meclisi, Meclis Başkanvekili Ali Tanrıverdi başkanlığında belediye konferans salonunda yapıldı.


Yoklama ile başlayan toplantıda, bir önceki birleşim tutanak özeti okunup oylandı ve ardından, ilk toplantıda komisyonlara havalesi gerçekleşen gündem maddelerine geçildi.


Mecliste, tarım alanları içerisindeki yapılaşmalarla ilgili olarak, 2020 ücret tarifesi kapsamında inşaat ruhsat ve yapı kullanma izni ücretlerinde değişiklik yapılmasını içeren İmar, Plan ve Bütçe ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporları oybirliğiyle kabul edildi. Gündem hakkında açıklama yapan Meclis Başkanvekili Tanrıverdi, tarımsal üretim yapılan seraların bu düzenlemenin dışında kaldığını belirterek, seralardan herhangi bir ücret alınmayacağını, ayrıca vatandaşın lehine olacak şekilde en asgari tutarları belirlediklerini ifade etti.


Mecliste, mülkiyeti Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne ait İhsaniye Mahallesi'nde bulunan eski tıp fakültesi acil binasının eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerde kullanılması amacıyla, belediyeye tahsisi, ayrıca MEÜ ile projeler yürütülmesi için Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a yetki verilmesiyle ilgili raporlar da görüşüldü. Oylamaya sunulan karar, üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bütçesinde bulunan 'cenaze giderleri' ekonomik tertibindeki 300 bin TL kullanılabilir ödeneğin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesine aktarılmasını içeren komisyon raporu da görüşülerek üyelerin oybirliğiyle kabul edildi.


Akdeniz sınırlarındaki okullarda okuyan üstün yetenekli BİLSEM (Bilim Sanat Merkezi) öğrencilerine, Akdeniz Belediyesi ile Mersin Üniversitesi Rektörlüğü ile işbirliği yapılarak kendilerini geliştirmeleri yönünde akademik destek, araç gereç desteği, eğitim bursu ve ulaşım desteği verme konusunda Başkan Gültak'a, MEÜ ile protokol imzalama yetkisi oybirliğiyle verildi. Meclis üyeleri, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, 'Lojistik Mesleki Eğitim Merkezi' projesi çerçevesindeki iş ve işlemleri yapmak üzere Başkan Gültak'a yetki verilmesini içeren komisyon raporu da oybirliğiyle kabul etti.


Toplantıda son olarak, Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği'nin 28-29 Mart 2020 tarihleri arasında düzenleyeceği 4'üncü Ulusal Oda Müziği Yarışmasına, 10 bin TL+KDV tutarındaki giderin, belediye tarafından karşılanması amacıyla yapılacak olan ortak hizmet protokolünü imzalaması için Başkan Gültak'a yetki verilmesini içeren raporlar oybirliğiyle kabul edildi. - MERSİN

meclis başkanvekili, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:51 Kaynak: İHA
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