Son Dakika Haberleri: Eski Tübitak Çalışanlarına Operasyon: 3 Gözaltı

Eski Tübitak Çalışanlarına Operasyon: 3 Gözaltı

1 saat önce

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında eski TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyonda 3 şüpheli üst düzey mühendis gözaltına alındı.

Eski Tübitak Çalışanlarına Operasyon: 3 Gözaltı, System.String[]
KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında eski TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyonda 3 şüpheli üst düzey mühendis gözaltına alındı.

Kocaeli'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında eski TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Üst düzey mühendis U.S, S.Y ve bölücü terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları iddia edilen C.E sabah erken saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:05 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı Erdoğan'dan, Belediye Başkan Adayını Zora Sokan Soru: Senin Niye Bıyık Yok?

5 Dil Bilen Teyzenin Yeteneği, Kendisine Mikrofon Uzatan Muhabiri Şaşırttı Son Dakika! Benzin ve Motorinden Sonra LPG'ye de Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 16:48:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Tübitak Çalışanlarına Operasyon: 3 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]