Eski Venezuela Başsavcısı Ortega'nın adının ABD'deki yolsuzluk davasında geçtiği iddia edildi - Son Dakika

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya muhalefeti nedeniyle 2017 yılında görevden alınan eski Başsavcı Luisa Ortega'nın adının, ABD'de Carlos Urbano Fermin adlı Venezuelalı iş adamı hakkında açılan davada geçtiği iddia edildi.

Hakkında federal hükümeti dolandırmak suçlamasıyla Miami kentinde dava açılan iş adamı Fermin, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'dan aldığı özel ihaleler nedeniyle soruşturmadan kaçmak için "yüksek düzeydeki bir savcıya" 1 milyon dolar rüşvet verdiğini kabul etti.

Dava dosyasında savcının adı belirtilmezken AP'ye açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı yetkililer, söz konusu savcının, 2007-2017 yıllarında başsavcılık görevini yürüten Ortega olduğunu ileri sürdü.

Vefat eden eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in taraftarlarından Ortega, yeni Devlet Başkanı Maduro'nun 2017'de muhalefetin kontrolündeki Ulusal Kongre'yi baypas amacıyla kurucu meclis kurmasının ardından cephe aldığı Maduro'yu, "ülkeyi diktatörlüğe sürüklemekle" suçlamıştı.

Maduro'ya muhalefeti nedeniyle görevden alınan Ortega, bir süre komşu ülke Kolombiya'ya sığınmış, buradaki bir grup eski savcı ile Maduro hükümetine yolsuzluk suçlamalarında bulunmuş, ülkedeki insan hakları ihlallerine dair Uluslararası Ceza Mahkemesine kanıtlar sunmuştu.