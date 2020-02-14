Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş'un hapis cezasına onama - Son Dakika
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Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş'un hapis cezasına onama

6 saat önce

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş'a Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasını onadı.

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş'un hapis cezasına onama, System.String[]

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş'a Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasını onadı.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Akkuş, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince yargılandı.

Örgüt içinde yer aldığı, 2011'de örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, sivil imamlarla bir araya geldiği ve FETÖ toplantılarına katıldığı belirtilen Akkuş, 25 Şubat 2019'daki karar duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Temyiz üzerine dosya, Yargıtay Ceza Genel Kuruluna geldi. Kararı inceleyen Kurul, Akkuş hakkındaki hapis cezasını onadı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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