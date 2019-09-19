Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Bilal Köseoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Köseoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Köseoğlu ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Köseoğlu, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Hukuki araştırmalar yaptığını, meslek hayatı boyunca çok çalıştığını söyleyen Köseoğlu, "Teröristlik yapmaya vaktim olmadı." dedi.

Köseoğlu ve avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

Daha sonra, Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Bilal Köseoğlu'na, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

TCK'nin 62'nci maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 8 yıla indiren mahkeme heyeti, Köseoğlu hakkında adli kontrole hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor.

Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.