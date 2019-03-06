Eşkinat İhtiyaç Sahipleri İçin Sosyal Yardım Kampüsü Yapacak

Millet İttifakının Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kurulan aşevi ile her gün 850 kişiye sıcak yemek vermenin gururunu yaşadığını belirtirken tüm yardım birimlerinin Sosyal Yardım Kampüsü'nde toplanıp günlük 3 bin ihtiyaç sahibi Süleymanpaşalı'ya hizmet edeceğini müjdeledi.

Marmara Denizi'nin temizlenmesi, deprem ile ilgili çalışmalar ve Mutlu Masa projelerinin ardından Sosyal Yardım Kampüsü projesini açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Millet İttifakı Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Ekrem Eşkinat, projenin detaylarını vatandaşlar ile paylaştı.

"KEŞKE İHTİYAÇ SAHİBİ OLMASA KİMSE AÇ YATMASA DA BİZ AŞEVİ YAPMASAK"

Aşevi'nin kuruluş amacı ile sözlerine başlayan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakının Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Ekrem Eşkinat; "Aşevi'ni bile eleştirmeye kalkıyorlar. Keşke ihtiyaç sahibi olmasa, kimse aç yatmasa da biz aşevi yapmasak. Aç olmasa aşevine gerek kalır mı? Eğer evsiz olmasa, sokakta yatan olmasa onları barındıracak bir alana ihtiyaç olur mu? Eğer soğuk kış günü kıyafetini alabilecek kaynağı olan yurttaşımız olsa dost eli giyim mağazası olması mümkün mü? Yapılan tüm bu çalışmaların hepsi ihtiyaçtan doğdu." dedi.

"BİZİ YARDIMA MUHTAÇ EDENLER UTANSIN"

Sosyal Yardım Kampusu'nun oluşturulma gerekçesini ve ülkemizdeki her geçen gün fakirleşmeye dikkat çekerek sözlerini sürdüren Eşkinat; "Şimdi bu çalışmaları daha büyüteceğiz. Sosyal Yardım Kampusu haline getireceğiz. Çünkü bizi biraz daha fakirleştirdiler. 5 sene önce bu kadar fakir değildik. Görüyoruz ki önümüzdeki günlerde daha da fakirleşeceğiz. Burada 850 kişiye yemek çıkıyor günlük. 3 bin kişiye göre hazırlıyoruz Sosyal Yardım Kampusunu. Biz halkımız ile bir olup kendi yaramızı sarar, bu sorunu çözeriz. Kendi sorunumuzu çözeriz. Bizi yardıma muhtaç edenler utansın." diye konuştu.

"5 YILDIR SÜLEYMANPAŞA'DA UYGULANMAKTA OLAN SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE VERDİĞİMİZ TÜM HİZMETLERE DEVAM EDECEĞİZ"

Önümüzdeki 5 yıllık süreçte de Sosyal Belediyecilik anlayışını uygulamaya devam edeceğinin altını çizen Ekrem Eşkinat; "5 yıldır Süleymanpaşa'da uygulanmakta olan Sosyal Belediyecilik anlayışı ile verdiğimiz tüm hizmetlere devam edeceğiz. Yoksul, yaşlı, engelli, kimsesiz, bakıma muhtaç ve gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın yaşam standartlarını arttırmak amacı ile gıdadan giyime ve barınmaya kadar olan tüm temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek, içerisinde aşevi, sosyal market, giyim mağazası on kişi kapasiteli misafirhanesi olan hekim, psikolog, hasta bakıcıların ve güler yüzlü personelimizin hizmet vereceği Sosyal Yardım Kampusünü gerçekleştireceğiz."