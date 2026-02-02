Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'te okullarda ikinci dönem başladı

Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, ve Bilecik'te yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığının "İlk Derste Bayrak Sevgisi" konulu yazısı doğrultusunda 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem açılışı kapsamında düzenlenen "Bayrak Töreni ve 2. Dönem Açılış Programı"na katıldı.

Eskişehir Ticaret Odası Ortaokulu'nda düzenlenen programda konuşan Yılmaz, şanlı al bayrağın taşıdığı anlamı ve bayrak sevgisinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha idrak ederek yeni döneme başladıklarını söyledi.

Bedeli kahraman şehitlerin canlarıyla ödenen bayrağın milletin onuru olduğunu belirten Yılmaz, "Hiçbir zaman yere düşmemiş, bundan sonra da düşmeyecektir. Bayrağımıza uzanan eller geçmişte olduğu gibi gelecekte de karşılığını bulacaktır. Bizler bayrak, vatan ve millet sevgisiyle büyüdük. Gençlerimiz bu değerlerle yetiştikçe, şanlı al bayrağımız Allah'ın izniyle bu topraklarda ilelebet dalgalanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 513 okulda 147 bin 299 öğrenci ve 12 bin 296 öğretmenle yeni döneme başladıklarını dile getirerek, "Hepinize başarılı, verimli ve hayırlı bir dönem temenni ediyor; sevgi ve saygıyla selamlıyorum." dedi.

Programa, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Fetih Fahri Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, diğer ilgililer ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Balıkesir

Balıkesir'de yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi törenle başladı.

"Bayrak Sevgisi" teması doğrultusunda öğrenciler derslerini Türk bayraklarıyla işledi.

Altıeylül Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal ve il protokolü katıldı.

Öğretmen ve öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okuyan Ustaoğlu ile beraberindekiler, ardından sınıfları ziyaret ederek "Bayrak Sevgisi" temalı derse eşlik etti.

Çanakkale

Çanakkale'de yarıyıl tatilinin sona ermesiyle öğrenciler "Bayrak Sevgisi" temasıyla ders başı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin ilk ziyaretini Umurbey İlkokulu ve Ortaokulu'na gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında "Bayrak Sevgisi" temasıyla işlenen ilk derste öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya gelen Hayta, milli ve manevi değerlerin önemi üzerine konuşma yaptı.

İlk derste, bayrağın birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin en güçlü simgesi olduğu vurgulandı.

Ayrıca Gelibolu ilçesinde de 6 bin 280 öğrenci, yarıyıl tatilinin ardından ilk derslerine Türk bayraklarıyla katıldı.

Bilecik

Bilecik'te eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle Ertuğrulgazi İlkokulu'nda program düzenlendi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı program, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Törende, öğrenciler ellerinde Türk bayrakları taşıdı.

Şimşek, öğrencilerle bir araya gelerek bayrağın anlamına ve taşıdığı milli değerlerin önemine dikkati çekerek, çocukların ilk derse Türk bayraklarıyla gelmelerinin kendilerini duygulandırdığını ve onurlandırdığını ifade etti.

Pazaryeri ilçesinde de Beşeylül İlkokulu'nda düzenlenen programa, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci katıldı.

Program kapsamında belediye tarafından temin edilen yüzlerce Türk bayrağı öğrencilere dağıtıldı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çocuklara küçük yaşlardan itibaren vatan, millet ve bayrak sevgisinin aşılanmasının önemli olduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ise okulun ilk gününde yüzlerce bayrak temin edilmesi dolayısıyla Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e teşekkür etti.