Eskişehir cumhuriyet bayramı'na özel bin kişilik ay-yıldız koreografisi

ESKİŞEHİR Cumhuriyet Bayramı'na özel bin kişilik ay-yıldız koreografisi

Cumhuriyet Bayramı'na özel bin kişilik ay-yıldız koreografisi

Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak yaklaşık bin kişi ve Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün akrobasi uçağının da yer aldığı ay-yıldız koreografi hazırladı.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, her yıl geleneksel hale getirdiği, ay-yıldız koreografinin 6'ncısını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak hazırladı. Çevre illerden ellerinde Türk bayraklarıyla gelen yaklaşık bin kişinin gönüllü olarak katıldığı etkinlikte, gelenler hilal şeklini alırken, Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün akrobasi uçağı da yıldızı oluşturarak koreografiyi tamamladı.

BAYRAMA ÖZEL GÖSTERİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan koreografinin ardından Semin Öztürk, akrobasi uçağıyla bayrama özel olarak gösterisi uçuşu yaptı. Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu olan babası Ali İsmet Öztürk de kızının gösterisini anlattı. Gösteriyi izleyenler ise bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Gösterinin ardından imza dağıtan Semin Öztürk, bayramın heyecan ve coşkuyla kutladıklarını ifade ederek, 'Sivrihisar Havacılık Merkezi bu yıl 6 etkinlik düzenledik. Bu da sonuncu etkinliğimiz ve en anlamışıydı. Çünkü Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle 7'den 70'ye buraya toplandık. Cumhuriyeti coşkuyla paylaşıyoruz. Geleneksel Cumhuriyet fotoğrafı, etkinliği. Bende bu etkinliğe gösteri uçuşuyla katılıyorum, çok da gurur duyuyorum. Bunu geleneksel hale getirdik, gösteri uçuşu yaparken çok coşkulu oluyorum. Uçağımın kuyruğunda da Atatürk çok güzel bir sözü var, bana çok güç veriyor. 'Muhtaç olduğun kudret damarlarımdaki asil kanda mevcuttur?. Bütün Türkiyemizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorumö dedi.

Eşi ve oğluyla birlikte etkinliği katılan Kadir Yetim (39), ay-yıldızın içinde olmaktan çok mutlu olduklarını kaydederek, 'Buranın çok acayip, çok güzel bir anlamı var geçmişe dayanan. Önce kendi personeliyle, daha sonra da insanlarında katıldı. Bizde bu etkinlikte olmaktan çok mutluyuz. İnşallah her sene katılmaya devam ederiz. Burada biz çocuklarımıza havacılığı öğreniyoruz. Ali İsmet Öztürk olsun, Semin Öztürk olsun çok iyiler. Bizi çok iyi karşıladılar. Herkesin buraya gelip görmelerini istiyoruz. Tüm etkinliklere katılıyoruz, o hilalin içinde, Cumhuriyetin içinde olmak çok anlamlı. İyi ki buradayızö şeklinde konuştu.