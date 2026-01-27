Eskişehir'de 168 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranması bulunan 168 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 19 - 26 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelindeki 160 uygulama noktasında bin 286 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 104 şahıs, 5 yıla kadar aranan 48 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 14 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 168 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR