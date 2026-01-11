Eskişehir'de 20 Bin 83 Kişiye İstihdam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Eskişehir'de 20 Bin 83 Kişiye İstihdam

11.01.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılında Eskişehir'de 20 bin 83 kişi işe yerleştirildi, 12 bin 125 kişiye işsizlik ödemesi yapıldı.

Eskişehir'de 2025 yılı boyunca yürütülen istihdam çalışmaları kapsamında toplam 20 bin 83 kişi işe yerleştirilirken, işsizlik sigortası hak eden 12 bin 125 kişiye toplam 574 milyon 988 bin 482 TL ödeme yapıldı.

Eskişehir Valiliği tarafından paylaşılan "İŞKUR 2025 Yılı Faaliyet Raporu"na göre, İl Müdürlüğü ekiplerince yıl boyunca 13 bin 932 özel iş yeri ziyaret edilerek 32 bin 517 açık iş ilanı ve 73 kamu işçi ilanı alındı. Toplamda 20 bin 83 kişinin işe yerleştirildiği kentte, bu istihdamın 19 bin 846'sı özel sektörde gerçekleşirken; işe girenlerin yüzde 57'sini erkekler, yüzde 43'ünü kadınlar ve yüzde 46'sını 20-29 yaş grubu oluşturdu. Kuruma kayıtlı 28 bin 2 işsizin bulunduğu, kadın oranının erkeklerden fazla olduğu ve en yoğun yaş grubunun 25-29 aralığı olduğu kaydedildi.

Aktif işgücü programları kapsamında 230 İşbaşı Eğitim Programı ile 759 kişi, 35 Mesleki Eğitim Kursu ile bin 189 kişi, Toplum Yararına Program (TYP) ile bin 200 kişi ve İşgücü Uyum Programı (İUP) ile bin 196 kişi desteklendi. İş ve meslek danışmanlığı kapsamında 6 bin 884'ü engelli olmak üzere toplam 61 bin 325 kişiyle bireysel görüşme gerçekleştirilirken, 911 engelli birey işe yerleştirildi. Ayrıca engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurma projeleri kapsamında 13 eski hükümlü ve 9 engelli vatandaşa destek sağlandığı, gençlere yönelik çalışmalarda ise 10 bin 839 öğrenciye seminer verildiği açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de 20 Bin 83 Kişiye İstihdam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
13:06
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
12:13
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 13:44:01. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 20 Bin 83 Kişiye İstihdam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.