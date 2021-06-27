Eskişehir'de 3 milyon TL'lik kaçak elektronik eşya ele geçirildi - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, kaçak yollardan getirildiği tespit edilen, aralarında akıllı cep telefonu ve tablet ekranları, hoparlör, kulaklıkların bulunduğu 3 milyon TL değerindeki 5 bin 570 parça elektronik eşya ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ülkeye kaçak yollardan sokulan elektronik eşyaların, kent merkezindeki bir depoda saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla iş yeri deposuna yapılan baskında, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olduğu belirtilen 5 bin 570 parça akıllı cep telefonu ekranı, tablet ekranı, hoparlör, bluetooth kulaklık ve muhtelif elektronik eşya ele geçirildi. İş yeri sahibi olan 2 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.