Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 42 Yıllık Aşkın Öyküsü

Eskişehir'de 42 Yıllık Aşkın Öyküsü

20 dakika önce

Eskişehir'de 42 yıllık birlikteliklerini her an yan yana geçiren Selma ve Orhan çifti, 'hastalıkta ve sağlıkta' sözünü uygulayarak gençlere örnek oluyor.

Eskişehir'de 42 Yıllık Aşkın Öyküsü, System.String[]
Eskişehir'de 42 yıllık birlikteliklerini her an yan yana geçiren Selma ve Orhan çifti, 'hastalıkta ve sağlıkta' sözünü uygulayarak gençlere örnek oluyor.

Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde diyerek çıktıkları yolda 42 koca yılı her an birbirlerine destek olarak tamamlayan çifte, tedavi gördükleri Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sürpriz bir kutlama düzenlendi. Çiftin tedavi sürecinde birbirlerine olan desteklerini göz ardı etmeyen Fizyomer ailesi, 14 Şubat Dünya Sevgililer Gününde, çiftin 42'inci yılı adına sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi. Yürüme zorluğu çeken eşinin elini bir an olsun bırakmayan Selma Ersöz, "Çok yakında evlenmiş gibiyiz, çok çabuk geçiyor seneler. Biz sürekli beraberdik, çalışma hayatında da yan yanaydık. Her şey için vakit var. Benim gençlere tavsiyem doya doya yaşasınlar hayatı. Aşk gün geçtikçe daha çok şiddetleniyor, hastalıkta sağlıkta daha çok birleşiyorsun" ifadelerini kullandı.

Bu güzel sürpriz için Fizyomer ailesine teşekkür eden Orhan Ersöz ise; "Saygı,sevgi ve güvenin olduğu her evlilikte nice 42 yıllar olur" dedi.

"Sağlığın temeli sevgidir"

Fizyomer ailesinden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. İrfan Ünver çiftin tedavi sürecinden bir an olsun birbirlerini bırakmadıklarını aktarırken sevginin psikolojik bir tedavi olduğunu söyledi. Çiftin yaşam kalitesinin de bu sevgiye bağlı olduğunu dile getiren Ünver, "Sevginin altında sağlıkta var. Yani sevgisiz sağlık olmaz. İnsanın yaşam kalitesini güzelleştiren şeylerden biri de sevgidir. Zaten biliyorsunuz sağlık, insanların zihnen, ruhen ve bedenen sağlıklı olma halidir. Bedenen sağlıklı olup da zihnen ve ruhen rahatsız olduğunuz zaman o sağlık olmuyor. Yine bir rahatsızlık söz konusu olabiliyor. Bu nedenle sevgi ile gelen sağlık, kişinin ruhen ve bedenen sağlıklı bir birey olduğunun kanıtıdır.Çünkü mutlu olan bir insan mutluluğun getirdiği sinir sistemi, sindirim sistemi, kalp ve dolaşım sistemini olumlu etkiliyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:29 Kaynak: İHA

Selma, Eskişehir, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayatta Her Şey Var Programına Kadın Seyircinin Enişte İtirafı Damga Vurdu Eski Kocasını Öldürüp Kayıp Başvurusunda Bulunan Kadını, 14 Yaşındaki Kızı Ele Verdi

Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 10:49:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 42 Yıllık Aşkın Öyküsü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]