Eskişehir'de 42 Yıllık Aşkın Öyküsü

Eskişehir
'de 42 yıllık birlikteliklerini her an yan yana geçiren Selma
ve Orhan çifti, 'hastalıkta ve sağlıkta' sözünü uygulayarak gençlere örnek oluyor.
Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde diyerek çıktıkları yolda 42 koca yılı her an birbirlerine destek olarak tamamlayan çifte, tedavi gördükleri Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sürpriz bir kutlama düzenlendi. Çiftin tedavi sürecinde birbirlerine olan desteklerini göz ardı etmeyen Fizyomer ailesi, 14 Şubat
Dünya Sevgililer Gününde, çiftin 42'inci yılı adına sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi. Yürüme zorluğu çeken eşinin elini bir an olsun bırakmayan Selma Ersöz, "Çok yakında evlenmiş gibiyiz, çok çabuk geçiyor seneler. Biz sürekli beraberdik, çalışma hayatında da yan yanaydık. Her şey için vakit var. Benim gençlere tavsiyem doya doya yaşasınlar hayatı. Aşk gün geçtikçe daha çok şiddetleniyor, hastalıkta sağlıkta daha çok birleşiyorsun" ifadelerini kullandı.
Bu güzel sürpriz için Fizyomer ailesine teşekkür eden Orhan Ersöz ise; "Saygı,sevgi ve güvenin olduğu her evlilikte nice 42 yıllar olur" dedi.
"Sağlığın temeli sevgidir"
Fizyomer ailesinden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. İrfan Ünver çiftin tedavi sürecinden bir an olsun birbirlerini bırakmadıklarını aktarırken sevginin psikolojik bir tedavi olduğunu söyledi. Çiftin yaşam kalitesinin de bu sevgiye bağlı olduğunu dile getiren Ünver, "Sevginin altında sağlıkta var. Yani sevgisiz sağlık olmaz. İnsanın yaşam kalitesini güzelleştiren şeylerden biri de sevgidir. Zaten biliyorsunuz sağlık, insanların zihnen, ruhen ve bedenen sağlıklı olma halidir. Bedenen sağlıklı olup da zihnen ve ruhen rahatsız olduğunuz zaman o sağlık olmuyor. Yine bir rahatsızlık söz konusu olabiliyor. Bu nedenle sevgi ile gelen sağlık, kişinin ruhen ve bedenen sağlıklı bir birey olduğunun kanıtıdır.Çünkü mutlu olan bir insan mutluluğun getirdiği sinir sistemi, sindirim sistemi, kalp ve dolaşım sistemini olumlu etkiliyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR