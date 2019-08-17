Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de akşam saatlerinde etkili yağış bekleniyor
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Eskişehir'de akşam saatlerinde etkili yağış bekleniyor

7 dakika önce

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler, "Eskişehir kent merkezinde de akşam saatlerinde etkili yağış bekliyoruz" dedi.

Eskişehir'de akşam saatlerinde etkili yağış bekleniyor, System.String[]
Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler, "Eskişehir kent merkezinde de akşam saatlerinde etkili yağış bekliyoruz" dedi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar sebebiyle yollarda toz bulutu oluşurken vatandaşlar da kapalı alanlara sığındı. Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler de, Eskişehir ve çevre illerde meydana gelmesi beklenilen yağış nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiğini söyleyen Güler, "Henüz bu saatlerde Eskişehir'de kent merkezinde yağış başlamadı. Fakat ilçelerde yağış görüyoruz. Seyitgazi, Sarıcakaya, Mihalıççık ve Mihalgazi gibi ilçelerimizde ortalama metrekareye 10 kilogram yağış düştü. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarımız da devam ediyor. Eskişehir kent merkezinde de akşam saatlerinde etkili yağış bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Ergün Güler, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:18 Kaynak: İHA
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