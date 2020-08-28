Eskişehir'de apartmanlardan diyafon çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de apartman girişlerindeki diyafonları çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çamlıca, Büyükdere ve Gültepe mahallelerindeki 11 apartmandan diyafon hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüpheliler M.F.K. (21) ile Ş.Ö'yü (27) yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, çalıntı cihazları satın aldığı belirlenen U.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:55 - Kaynak: AA
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