Eskişehir'de Araç Aksesuarı Dükkanında Yangın

03.02.2026 10:09
Eskişehir'de bir araç aksesuarı dükkanında çıkan yangında dükkân sahibi dumandan etkilendi.

Eskişehir'de araç aksesuarı satan bir iş yerinde meydana gelen yangında, dükkan sahibi dumandan kısmen etkilendi.

Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi Borsa Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın zemin katındaki araç aksesuarı üzerine faaliyet yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi. Olayda iş yeri sahibi dumandan kısmen etkilenirken, sağlık ekiplerice şahsa müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Soğutma işlemleri yapılan dükkanda maddi zarar göze çarptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

