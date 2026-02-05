Eskişehir'de Asayiş Olayları Aydınlatma Oranı %94,3 - Son Dakika
Eskişehir'de Asayiş Olayları Aydınlatma Oranı %94,3

05.02.2026 10:33
Ocak ayında 2,726 asayiş olayının %94,3'ü aydınlatıldı, 2,228 kişi yakalandı.

Eskişehir'de 2026 yılı ocak ayında meydana gelen 2 bin 726 asayiş olayının 2 bin 570'i aydınlatılarak yüzde 94,3'lük başarı sağlandığı açıklandı.

İl genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş ve güvenlik olaylarının değerlendirilmesi amacıyla Mülki İdare Amirleri, Emniyet ve Jandarma birimleri ve ilgili kurum amirlerinin katılımlarıyla 'Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda genel güvenlik, asayiş, uyuşturucu ile mücadele, kaçakçılık, düzensiz göçmenler ile mücadele, terör, trafik, aranan şahıslar, okul çevresi ve okul servislerindeki denetimler, dilenciliğin önlenmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Ayrıca, Eskişehir'in daha huzurlu ve güvenli bir şehir olması için alınan tedbirler, yürütülen faaliyetler ve elde edilen başarılar hakkında genel değerlendirme yapıldı.

Asayiş suçları aydınlatılma oranında yüzde 94,3'lük başarı

Paylaşılan bilgilere göre; 2026 yılı ocak ayında il genelinde 2 bin 726 asayiş olayı meydana gelirken, 2 bin 228 kişi yakalanıp, 70 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Meydana gelen 2 bin 726 olayın 2 bin 570'i aydınlatılmış olup, yüzde 94,3'lük başarı sağlandı. Asayiş olayları neticesinde ocak ayında 34 av tüfeği, 28 tabanca ve 21 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

21 düzensiz göçmenle ilgili gerekli işlemler yapıldı

İl genelinde bulunan 4 Mobil Göç Aracı ile çalışmalar sonucunda; 5 bin 478 sorgu yapılıp, 5 bin 455 yabancının yasal kalış hakkı olduğu tespit edildi. Sorgular sonucunda 21 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildi.

Kolluk kuvvetleri kaçakçılara göz açtırmadı

Kaçakçılık suçları ile ilgili olarak 27 olayda 34 şüpheli şahıs yakalanırken, 3 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Çalışmalar sonucunda 889 paket sigara, 7 milyon 666 bin 680 adet makaron, 455 adet elektronik sigara, 5 bin 921 adet emtia (eşya), 386 kilogram tütün, 120 şişe alkol, 10 litre etil alkol, 45 adet puro, 4 adet elektronik sigara sarma makinesi, 9 bin 700 adet sahte 200 TL'lik banknot, 1 adet ekskavatör, 5 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Terör örgütleriyle bağlantılı şahıslara işlem uygulandı

PKK/KCK Terör Örgütü kapsamında 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Dini İstismar Eden Terör Örgütleri kapsamında 4 şahıs yakalanırken, 3'ü tutuklandı. FETÖ/PYD Terör Örgütü kapsamında 1 şahıs tutuklanırken, 1 şahsa da adli işlem uygulandı.

Uyuşturucuyla ilgili 372 şüpheli yakalandı, narkotik maddeler ele geçirildi

Narkotik suçları ile ilgili olarak 274 olayda 372 şüpheli şahıs yakalanırken, 28 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, narkotik suçlarından aranması olan 14 şahıs yakalandı. Çalışmalar sonucunda 1 kilo 755 gram esrar, 1 kilo 106 gram bonzai, 1 kilo 583 gram metamfetamin, 11,30 gram eroin, 6 bin 392 adet uyuşturucu hap, 50 adet extacy ve 103,17 gram kokain ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Trafikte 115 bin 731 araç sorgulandı

Ocak ayı içerisinde 182 yaralamalı, 290 maddi hasarlı olmak üzere toplam 474 trafik kazası meydana geldi. Gerçekleşen 2 ölümlü kazada toplam 4 vatandaş vefat etti. Kazalarda 255 vatandaş da yaralandı. Öte yandan yapılan denetimlerde ise 115 bin 731 araç sorgulanırken, bin 72 araç trafikten men edilip, toplamda 62 bin 924 cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 2 bin 330 motosiklet denetlenip, 125 motosiklet trafikten men edildi ve bin 206 adet cezai işlem uygulandı.

Aranan şahıslarla ilgili 125 bin 860 şahsa kimlik sorgusu yapıldı

2026 yılı Ocak ayında ilimiz genelinde hapis cezası olan şahıslara yönelik çalışmalarda 125 bin 860 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalarda 0-5 yıl arası hapis cezası olan 182 aranan şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 33 aranan şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 17 aranan şahıs dahil olmak üzere çeşitli suçlardan aranması olan toplam 232 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Asayiş, Terör, Son Dakika

