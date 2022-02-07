Üye Girişi
Eskişehir'de asliye ceza hakimi Adalet Sarayı'nda resim sergisi açtı - Son Dakika

Eskişehir'de asliye ceza hakimi Adalet Sarayı'nda resim sergisi açtı

07.02.2022 15:49
Eskişehir'de asliye ceza hakimi Adalet Sarayı'nda resim sergisi açtı

Eskişehir'de asliye ceza hakimi Salih Berktaş Kevserkul, kişisel resim sergisini Eskişehir Adalet Sarayı'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Eskişehir'de asliye ceza hakimi Salih Berktaş Kevserkul, kişisel resim sergisini Eskişehir Adalet Sarayı'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Serginin açılışına katılan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı konuşmada, emekli olacak Salih Berktaş Kevserkul'un 40 yıldan fazla süre görev yaptığını belirterek, hayatının yeni döneminde başarı dileğinde bulundu.

Kevserkul'un sadece hakimliğiyle değil resim yapma yeteneği ve sanatçı yönüyle de bilindiğini belirten Ayyıldız, "Hakim Kevserkul'un resim yeteneğinin yanı sıra çok güzel romanları var. Bu anlamda kalan ömrünü de sanatsal etkinliklerle geçireceğine inanıyorum." dedi.

Hakim Salih Berktaş Kevserkul ise 40 yılı aşkın süreyle adalet hizmetinde bulunduğunu hatırlatarak, "Son günlerimizde adaletin bir de sanat ve edebiyata da uzak olmadığını gösterebilmek için kendi uğraş alanlarımızda resim sergisi ve kitap imzası günleri düşündük. İlgilenen sayın misafirlere çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, hakim, savcı ve diğer ilgililer sergiyi gezdi.

Eskişehir'de asliye ceza hakimi Adalet Sarayı'nda resim sergisi açtı
Eskişehir'de asliye ceza hakimi Adalet Sarayı'nda resim sergisi açtı
Eskişehir'de asliye ceza hakimi Adalet Sarayı'nda resim sergisi açtı
Eskişehir'de asliye ceza hakimi Adalet Sarayı'nda resim sergisi açtı

YORUMLAR
500

Erol Ayyıldız, Eskişehir, Emekli, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de asliye ceza hakimi Adalet Sarayı'nda resim sergisi açtı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
15:13 Yasal boyda olmayan 5 tona yakın istavriti denize döktü
15:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
15:08 Penaltı vuruşları için su şişesine onlarca kopya yazmış!
14:59 Mustafa Sarıgül TikTok videosunda ayçiçek yağına zeytinyağı dedi
14:59 Üsküdar'daki patlamada bir ev harabeye döndü: 2'si ağır 4 kişi yaralandı
14:57 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 5 dakika ayrıntısı! Zanlı Kadir Yasak ne dedi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 15:59:52. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de asliye ceza hakimi Adalet Sarayı'nda resim sergisi açtı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement