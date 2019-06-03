Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de, bayram arifesinde şehitlik ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Eskişehir'de, bayram arifesinde şehitlik ziyareti

1 saat önce

Eskişehir'de, bayram arifesinde şehitlik ziyaretiEskişehir'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehit yakınları ve kentliler Hava Şehitliği'ne gelip şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

Eskişehir'de, bayram arifesinde şehitlik ziyareti, System.String[]
Eskişehir'de, bayram arifesinde şehitlik ziyareti
Eskişehir'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehit yakınları ve kentliler Hava Şehitliği'ne gelip şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.
Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ne gelen şehit yakınları ve kentliler, şehitlerin mezarlarını ziyaret edip dua okudu. 1994 yılında Sivas'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Astsubay Çavuş Halil Çetin'in yakınları şehidin mezarı başında gözyaşı döktü.
Çetin'in yengesi, Ben 10 yaşındayken baktım büyüttüm. Asker yaptım, astsubay yaptım ama olmadı. Damat edemedim, evlendiremedim. Eşyaları kaldı mağazada. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. Her gün başka şehit haberi geliyor, ne zaman bitecek bilmiyorum. Benim kardeşimin belki çocukları olacaktı, büyütecekti. Ama yok. Her geldiğimde ağlıyorum. Ben onlara gelin geldiğimde 10 yaşındaydı. Sırtını yıkardım, damat edeceğim derken kara toprağa verdim diye konuştu.
'BURAYA DA GELİP BİR DUA OKUYUN'
Şehidin ağabeyi Cemalettin Çetin (58) ise Kardeşim Sivas'ta şehit oldu. Sivas'a gelince sevindik ama Sivas'ta şehit haberini aldık. Olacak şey mi Buraya her gün uğruyoruz. Mezarını suluyoruz, temizliyoruz. Asri mezarlıktan geliyorum. Orası çok kalabalık, arabadan geçilmiyor. Oradan buraya geldik, burada kimse yok. Aslında ilk önce şehitler ziyaret edilir. Tamam oğlun şehit değildir ama buraya uğrayıp, hiç olmazsa bir dua okuyun dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:22 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Manisa'da hayırseverler bakkallardaki veresiye defterlerini satın aldılar Şehit Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin son videosu ortaya çıktı AK Parti'den YSK'nın seçim kurulu kararına itiraz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 15:38:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de, bayram arifesinde şehitlik ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]