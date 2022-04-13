Eskişehir'de bir ayda aranan 210 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de bir ayda aranan 210 şüpheli yakalandı

13.04.2022 13:16
Eskişehir'de bir ayda aranan 210 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 210 şüpheli, polisin son bir ayda düzenlediği operasyonlarda yakalandı.

Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 210 şüpheli, polisin son bir ayda düzenlediği operasyonlarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir ayda düzenlenen operasyonlarda, "Dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten öldürme, gasp, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan aranan 210 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 90'ı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de bir ayda aranan 210 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de bir ayda aranan 210 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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