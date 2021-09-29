Eskişehir'de bir kargo şirketine ait tırın yanması sonucu hasar meydana geldi - Son Dakika

Eskişehir'de bir kargo şirketine ait kamyon römorkunun yanması sonucu römork kısmında bulunan ürünler yandı.

Alınan bilgiye göre, İrfan Çalışkan idaresindeki 06 BAZ 830 plakalı kamyon, Sivrihisar-Emirdağ kara yolunun Yukarıkepen Mahallesi mevkisinde römork kısmında bulunan tekerlek, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Yangında, römorkun ve içerisinde bulunan tüm malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.