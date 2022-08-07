Otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

07.08.2022 16:57
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Eskişehir'de bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle yere düşen kadın, kafasından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

İsmet İnönü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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