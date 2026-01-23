Eskişehir'de Denetim: 174 Bin TL Ceza Kesildi - Son Dakika
Eskişehir'de Denetim: 174 Bin TL Ceza Kesildi

23.01.2026 10:12
Ticaret İl Müdürlüğü, Eskişehir'de yapılan denetimlerde 53 firmaya 174 bin 812 TL ceza uyguladı.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son 1 hafta içerisinde gerçekleştirdiği denetimlerde tespit edilen aykırılıklar için toplam 174 bin 812 idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 16-22 Ocak 2026 tarihleri arasında denetim yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 53 firmada 2 bin 460 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 206 bin 596 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 15 firmada 75 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

