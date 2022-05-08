Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

08.05.2022 11:42
Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda gizli fuhuş yaptıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda gizli fuhuş yaptıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Eskibağlar ve Bahçelievler mahallelerinde para karşılığı gizli fuhuş yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Haklarında ilgili kanun gereği, 7 bin 404 lira idari para cezası uygulandı.

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Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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