Eskişehir'de Ev Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
Eskişehir'de Ev Yangını Paniğe Neden Oldu

Eskişehir\'de Ev Yangını Paniğe Neden Oldu
08.01.2026 20:02
Bunalıma giren E.U.'nun evinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Hiçbir yaralı yok.

Eskişehir'de bunalıma girdiği öğrenilen bir şahsın evinde çıkardığı küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Emek Mahallesi Karaosmanoğulları Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerindeki 11 numaralı apartmanın 3'üncü katında oturan E.U. (26) isimli şahıs, bunalıma girerek evde yangın çıkardı. Durumu fark eden çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şahıs, evde deodorant patladığını öne sürdü

Camlarından dumanlar çıkan evin içerisindeki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Küçük çaplı olduğu belirtilen yangın ekiplerce kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışmaları yapıldı. Mahallede kısa süreli paniğe sebep olan ve maddi hasarla atlatılan olayda dumandan etkilen kimsenin olmadığı öğrenildi. Öte yandan E.U.'nun, "Deodorant patladı" dediği iddia edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Son Dakika

