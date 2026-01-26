Eskişehir'de Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eskişehir'de Fahiş Fiyat Denetimi

Eskişehir\'de Fahiş Fiyat Denetimi
26.01.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı Eskişehir'de marketlerde fiyat denetimi yaptı, usulsüzlük durumunda yaptırım uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde Eskişehir'deki marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kentteki marketlerde yaptıkları denetimlerde reyonlardan rastgele seçtikleri ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını karşılaştırdı.

Denetimlerde marketlerdeki ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatları da incelendi.

Ekipler ayrıca, kafe ve restoranlarda menülerdeki fiyatların görünür olup olmadığını kontrol etti.

Ürünlerin menü fiyatı ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı ekiplerce incelendi.

Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, gazetecilere, Ticaret Bakanlığının talimatlarıyla il müdürlüğü personeli tarafından ulusal ve yerel marketlerde gıda ve temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere tüm ürünlerde fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, künye ve fahiş fiyat kontrollerinin yoğun şekilde yapıldığını söyledi.

Yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla 81 ilde denetimlerin artırılarak devam ettiğini vurgulayan Kürkçü, "Yaptığımız denetimlerde öncelikle fiyat etiketinde bulunması gereken fiyat değişim tarihi, birim fiyatı ve kasa fiyatı ile etiket fiyatının uyuşup uyuşmadığını kontrol etmekteyiz. Bunlarda uyuşmazlık varsa yasal yaptırımlar uygulanmaktadır." diye konuştu.

Yasal bir dayanağı olmadan haksız fiyat artışı olduğu zaman geriye dönük 3 aylık alış ve satış faturalarının bakanlığa gönderildiğini kaydeden Kürkçü, "Bunlar Haksız Fiyat Artışı Kurulu'nda değerlendirilerek gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır. Değerli tüketicilerin fiyatlarla ilgili herhangi bir usulsüzlük gördüğü zaman Alo 175 Tüketici Hattı'ndan, Ticaret İl Müdürlüklerinden ve Haksız Fiyat Artışı Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden başvurmasını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Yerel Haberler, Eskişehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
Okan Buruk Süper Lig’de bir ilki başardı Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı
Süper Lig’e geri dönüşü muhteşem oldu Kramer’den 88. dakikada hayati bir gol Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı

13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 13:49:29. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.