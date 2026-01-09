Eskişehir\'de Fırtına Aracılara Zarar Verdi

Eskişehir'de dün fırtınanın etkisiyle metruk bir binanın duvarının açık otoparka devrildiği ve 6 araçta hasar oluşturduğu olaya ilişkin araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta dün saat 12.40 sıralarında meydana gelen olayda, şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatı duvarı yandaki otoparkın üzerine çökmüştü. Çevre sakinlerinin gürültü sebebiyle 'patlama' ihbarında bulunduğu ve polis ile itfaiye ekiplerini harekete geçiren olayın ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı. 6 aracın zarar gördüğü ve şans eseri yaralananın olmadığı o anlar, otoparkta bulunan bir aracın kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde, duvarın devrilme anı ve araçların enkazın altında kaldığı an yer alıyor. - ESKİŞEHİR