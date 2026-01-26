Eskişehir\'de Hırsızlık Alarmı

Eskişehir'de aynı sokak üzerinde bir hafta içinde beş aracın camı kırılarak, gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının faillerinin bulunması için polis geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe mahallesi Etik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde park halinde bulunan üç aracın camı kırılarak maddi hasar meydana geldi. Araç sahiplerinin yaptığı incelemelerde bazı eşyalarının ve bir miktar paranın çalındığı tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.Öte yandan yaklaşık bir hafta önce aynı sokak üzerinde iki aracın daha camın kırıldığı öğrenildi. Sokakta güvenlik kamerasının olmaması ise dikkat çekti.

"Topluca girmişler"

Aracının camı kırılan ve değerli eşyaları çalınan mağdur Aşkın Köçekci, "Sabah kalktık, bir komşumuz aradı 'arabaların camları patlamış' diye. Bir baktık hırsızlık olayına girmişler. İçerisinden bir şeyler almışlar; paramız vardı, malzemelerimiz vardı, bunları almışlar. Vallahi şu anda araştırıyorlar. 2-3 aracın camının kırık olduğunu gördük biz bugün" dedi.

"Bu sokakta kamera yok"

Bölgede son 10 gündür benzer asayiş olaylarının arttığına dikkat çeken mahalle sakini, "Hatta bir hafta 10 gündür bazı araçların lastiklerinin patlatılması, bazılarının camlarının kırılması olaylarını duyuyorduk. Evet, buralarda bunu yaşıyoruz. Bu sokakta kamera yok, hiçbir yerde kamera yok. Olayın kamera olmamasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Hırsızlar çok düşünmüyorlar; 'ne kadar bir şey alabiliriz, devamı gelir mi, bulabilirler mi' diye. İnsanlar da artık adliye ve karakol süreçleriyle yorulmak istemiyor. İnşallah bunu yapanları bulurlar" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR