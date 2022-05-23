Eskişehir'de iki mezarlık kapısını çalındı - Son Dakika
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Eskişehir'de iki mezarlık kapısını çalındı

23.05.2022 14:40
Eskişehir'de iki mezarlık kapısını çalındı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 250 nüfuslu Karacaşehir Mahallesi'ndeki mezarlık girişinde bulunan iki profil kapı henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 250 nüfuslu Karacaşehir Mahallesi'ndeki mezarlık girişinde bulunan iki profil kapı henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Karacaşehir Mahallesi Muhtarı Murat Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Mahalle sakinlerinden Murat Güneş, önceki dönem muhtarlığı sürecinde mezarlık girişine kulübe ve 2 kapı yaptırdığını ve bunların hafta sonu kimliği belirsiz kişilerce çalındığını söyledi.

Güneş, şunları kaydetti:

"Mahalle mezarlığımızın girişindeki kulübe ve iki kapısını, muhtarlığım döneminde daha önce ben yaptırmıştım. Bir taraftan kepçe giriyordu, mezarları kazmak için diğer taraftan da cenazeleri alıyorduk. İki kapı birden çalındı. İnsanda biraz utanma, arlanma olur. Mezarlığa kadar indiyse hırsızlık artık diyebilecek bir şey yok. Mezarlık kapısı çalınmış olması çok garip, çalanların ar damarı çatlamış demektir. Jandarmaya şikayette bulunduk ilgilendiler, olay yeri inceleme ekibi çalışma yaptı."

Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

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