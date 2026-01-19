Eskişehir'de İmar ve Sıfır Atık Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eskişehir'de İmar ve Sıfır Atık Çalışmaları

19.01.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de konut projeleri ve sıfır atık uygulamalarıyla çevresel ve sosyal yatırımlar devam ediyor.

Eskişehir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yürütülen imar, ruhsat, çevre ve kamu yatırımlarına ilişkin çalışmalar kapsamında konut projeleri, kira yatırımları, sıfır atık uygulamaları ve hazine taşımazlarına yönelik işlemler gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, imar ve ruhsat çalışmalarında, Odunpazarı ilçesinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 3 bin 109 konut, 4 ticaret merkezi, 2 cami ve 2 okul için yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgeleri düzenlendi. Kocakır mevkisinde ise 1796 konut ile birer ticaret merkezi, cami ve okulun yapımının devam ettiği kaydedildi.

İl merkezinde 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 5 bin 80 olmak üzere toplam 6 bin 55 konutun yapılması planlandığı, 2026 yılı içerisinde hak sahipliği kurasının çekilerek yapım sürecinin başlatılması öngörüldüğü belirtildi.

Kira yardımları kapsamında 2025 yılında 780 hak sahibine 25 milyon 269 bin 193 lira ödeme yapıldığını ve kanunun yürürlülüğe girdiğinden bugüne kadar 8 bin 668 hak sahibine 121 milyon 955 bin 376 lira kira ödeme yardımının sağlandığı açıklandı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında il genelinde 2 bin 272 Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi düzenlenirken, 358 bin 428 ton atığın ekonomiye kazandırıldığı ifade edildi. Geri kazanılan atıklar arasında 171 bin ton kağıt, 96 bin 599 ton metal, 48 bin 722 ton plastik ve 40 bin 237 ton cam atığın bulunduğu belirtildi.

Söz konusu çalışmalar sayesinde 1 milyar 47 milyon kwh, 4 milyon 797 bin metreküp su, 753 bin 636 varil petrolden tasarruf edilirken 2 milyon 913 bin 474 adet ağaç kesiminin önüne geçilmiş olduğu ifade edildi.

Afet ve riskli yapılar kapsamında 221 riskli yapının tespitinin yapıldığı ve bunlardan 178'inin yıkımının gerçekleştirildiği aktarıldı.

Yapı ve proje çalışmalarını doğrultusunda proje incelemesi, ödenek işlemleri, ihale hazırlıklarının sürdüğü ve bakanlık yatırım programında yer alan projelere ilişkin ihale hazırlıklarının da gerçekleştirildiği belirtildi. Engelsiz Yaşam Merkezi ile Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasının yapımının devam ettiği ve 2026 yılında tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Milli Emlak çalışmaları kapsamında 27 hak sahibine 17 hektar taşınmaz tarımsal amaçla kiralandığı ve 102 adet taşınmaz genel hükümlere göre kiralandığı ayrıca 1727 adet, toplam 89 bin 429 hektar yüzölçümlü hazine taşınmazının kamu kurumlarına tahsis edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Emlak, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de İmar ve Sıfır Atık Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk

16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:01:31. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de İmar ve Sıfır Atık Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.