Kaçamayacak kadar yorgun ve bitkin olduğu gözlenen yavrunun çevrede annesi veya sürüsünün olmamasından hareketle terk edildiği değerlendirilerek, yaban hayvanlarının saldırısından korunması amacıyla muhafazaya alındı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de jandarma ekiplerince bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika

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