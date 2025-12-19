Türkçe öğretmeni 3 gündür kayıp! Ailesi perişan - Son Dakika
19.12.2025 11:08
Eskişehir'de ikametinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan, ortaokulda görevli 51 yaşındaki Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'dan 3 gündür haber alınamıyor.

Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan, 16 Aralık'ta evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Yakınları, 3 gündür kendisinden haber alamıyor ve endişeli bir şekilde umutlu bir haber bekliyor.

AİLESİ GÜZEL HABERİ BEKLİYOR

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan Sami Sipahi Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni 51 yaşındaki Tuncay Arslan, 16 Aralık günü Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesindeki evinden çıktıktan sonra bir daha kendisine ulaşılmadı. Yakınlarının durumundan endişelendiği öğretmen için polise kayıp ihbarında bulundu. 3 gündür kayıp olan öretmenden yakınları umut verici bir haber bekliyor.

