ESKİŞEHİR - Kızak Festivali düzenlendi - Son Dakika

Eskişehir'de, İnönü Belediyesince bu yıl 5'incisi düzenlenen "Kızak Festivali"ne katılanlar eğlenceli vakit geçirdi.

İlçeye bağlı İsmetpaşa Mahallesi Aktaş mevkiinde düzenlenen etkinliğe, çocuklar ve aileleri katıldı. Belediye tarafından oluşturulan festival alanındaki kızaklara binen vatandaşlar, karın keyfini çıkardı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıl önce "acaba olur mu" düşüncesiyle başladıkları festivale talebin her yıl attığını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle festivale 2 yıl ara verdiklerini anımsatan Bozkurt, şunları söyledi:

"Eğer imkan olursa önümüzdeki yıl şu andaki pisti 1,5 kilometreye uzatmak istiyoruz. Bu zamana kadar gelen misafirlerimizin sayısı 2 bin civarında. Şimdiki pisti uzattıktan sonra 5 binlere yaklaşacağını tahmin ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde daha uzun pist ve daha çok ziyaretçi bekliyoruz."

Festival, halat çekme, kartopu savaşı, kardan adam yapma yarışı gibi etkinliklerle devam etti.