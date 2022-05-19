Eskişehir'de korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü, 3 komşuyu yaraladı - Son Dakika
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Eskişehir'de korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü, 3 komşuyu yaraladı

19.05.2022 15:51

Eskişehir'de 15 yaşındaki İ.A. adlı çocuk, annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle öldürdü. İ.A. annesini vurmasının ardından sesleri duyup olay yerine gelen 3 komşuyu da yaralayıp, otomobille kaçtı. Mobese ve güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, İ.A.'nın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak'ta oturan Serap Bor, 1 yıl önce Erkan A. ile boşandı. 15 yaşındaki erkek çocukları İ.A. ise babasıyla Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli köyünde yaşamaya başladı.

ANNESİNİ VE 3 KOMŞUSUNU VURDU

İddiaya göre, sabah saatlerinde otomobille Aşağıpiribeyli köyünden Fevziçakmak Mahallesi'ne gelen İ.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle tartıştığı annesi Serap Bor'un yanı sıra ekmek yapmak için toplanan komşuları Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61), Türkan Çimen'i (50) bilinmeyen nedenle vurdu.

ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Serap Bor'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan komşular ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KOMŞULARDAN BİRİNİN DURUMU KRİTİK

Göğsünden yaralanan Çayır'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayın ardından İ.A.'nın yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Mahalleye çıkan mobese ve güvenlik kameralarının kayıtları ise incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

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15 yaşındaki çocuk silahla annesini öldürdü, 3 komşusunu yaraladı 15 yaşındaki çocuk silahla annesini öldürdü, 3 komşusunu yaraladı Eskişehir'de 15 yaşındaki oğlunun tüfekle vurduğu öne sürülen kadın öldü Eskişehir'de 15 yaşındaki oğlunun tüfekle vurduğu öne sürülen kadın öldü
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü, 3 komşuyu yaraladı - Son Dakika


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