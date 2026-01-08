Eskişehir'de Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Eskişehir'de Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

08.01.2026 13:31
Eskişehir'de etkili olan rüzgar, ağaç devrilmelerine ve trafik aksaklıklarına yol açtı.

ESKİŞEHİR genelinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Kentin pek çok noktasında ağaçlar devrilirken, araç trafiğinde de zaman zaman aksamalar oldu.

Kent genelindeki etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde iki farklı sokakta ağaçlar koparak, yola devrildi. Öğretmenler Bulvarı üzerinde devrilen ağaç da araç trafiği ile tramvay seferlerini etkiledi. Ağaç, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı; yol da yeniden trafiğe açıldı. Seda Sokak'ta da devrilen ağaç, kısa sürede bulunduğu bölgeden kaldırıldı.

VALİLİK UYARDI

Eskişehir Valiliği de kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Uyarıda; saatte 50 ila 70 kilometre hızla kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağı tahmin edildiği belirtilirken, güney ve güneybatı yönlerden esmesi beklenen rüzgarın yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer saatte 80 ila 90 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA

