Eskişehir'de Metruk Ev Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Eskişehir'de Metruk Ev Yangını

Eskişehir\'de Metruk Ev Yangını
09.01.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metruk bir evde çıkan yangın sonrası muhtar isyan etti, riskli yapılar yıkılmıyor.

Eskişehir'de metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, benzer olayların sıkça yaşandığı riskli yapılarla ilgili yıkım çalışması yapılmamasına adeta isyan eden Mahalle Adem Karaman, yetkililerin konuyla ilgilenmesini isteyerek, "Eskişehir'e yakışmayan şu pis görüntüleri gelin buralardan kaldırın" diye açıklama yaptı.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Gündoğdu Mahallesi Mihalıççık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, metruk bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çevreye yayılan dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin çatısından yükselen alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

"Hangi çağda, nerede yaşıyoruz?"

Bu anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Adem Karaman, çevrede çok sayıda riskli metruk yapının bulunduğu ve sıkça benzer olayların yaşandığını söyledi. İlgili kurumlarla görüşme yapmalarına rağmen halen bir çözüm üretilmediğini ifade eden Muhtar Karaman, görüntü kaydı esnasında adeta isyan etti. Karaman, "İtfaiyecilerimiz canla, başla çalışıyorlar. Allah onlara kolaylık versin. Aslında buraların yıkılıp, tertemiz olması gerekiyordu ama defalarca bildirmemize rağmen dikkate alan olmadı. Burada her türlü kötü iş dönüyor. Hangi çağda, nerede yaşıyoruz? Gündoğdu Mahallesi Muhtarı olarak yetkililere bir kere daha sesleniyorum, Eskişehir'e yakışmayan şu pis görüntüleri gelin buralardan kaldırın. Bu kış gününde, yağışta, soğukta insanlar burada seferber oluyorlar. Buralarda oturan kimse yok. Kaç tane polis, itfaiye arabası burada. Yazık değil mi? Niye bu kadar masraf olsun?" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Eskişehir'de Metruk Ev Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
AK Parti’ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Avrupa ülkesinde deprem 68 bin 500 şirket resmen iflas etti Avrupa ülkesinde deprem! 68 bin 500 şirket resmen iflas etti
Görüntü Sabiha Gökçen’den Uçak pistin üzerinde askıda kaldı Görüntü Sabiha Gökçen'den! Uçak pistin üzerinde askıda kaldı
5-0’lık maçın önüne geçen kare 5-0'lık maçın önüne geçen kare
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
11:04
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 11:58:41. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Metruk Ev Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.