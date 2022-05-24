ESKİŞEHİR'DE MEZARLIK GİRİŞİNDEKİ 2 KAPI ÇALINDI - Son Dakika
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ESKİŞEHİR'DE MEZARLIK GİRİŞİNDEKİ 2 KAPI ÇALINDI

24.05.2022 08:57
ESKİŞEHİR'DE MEZARLIK GİRİŞİNDEKİ 2 KAPI ÇALINDI

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı ilçesindeki Karacaşehir Mahallesi'nde mezarlık girişindeki 2 kapı kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı ilçesindeki Karacaşehir Mahallesi'nde mezarlık girişindeki 2 kapı kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Karacaşehir Mahallesi'nde mezarlık girişinde bulunan 2 profil ve demir kapı, hafta sonu kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Mahalle muhtarlığının şikayetiyle jandarma ekiplerince soruşturma başlatılırken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Mahalle esnafı eski muhtar Murat Güneş, mezarlıktan hırsızlık yapılmasına çok şaşırdığını ifade ederek, 'Mahalle mezarlığımızın girişindeki kulübe ve 2 kapısını daha önce ben yaptırmıştım. Bir taraftan kepçe giriyordu, mezarları kazmak için diğer taraftan da cenazeleri alıyorduk. İki kapı birden çalındı. İnsanda biraz utanma, arlanma olur. Mezarlığa kadar indiyse hırsızlık artık diyebilecek bir şey yok. Mahallemizde hırsızlık oluyordu ama hırsızlar sürekli araçlarla geliyor, plakalarını da değiştiriyorlar. Mezarlık kapısı çalınmış olması çok garip, çalanların ar damarı çatlamış demektir. Jandarmaya şikayette bulunduk ilgilendiler, olay yeri inceleme ekibi çalışma yaptılar' dedi. Karacaşehir Mahallesi muhtarı Murat Çelik ise jandarma ekiplerinin şüphelileri yakalamak çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Çok şaşırdık, Bunu yapan bence insan değil. İnsan olan mezarlığın demir kapılarını çalmaz diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

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