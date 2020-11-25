Eskişehir'de, öldürülen kadınlar için ?Kelebekler Anıtı? açıldı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Belediyesi, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için araç trafiğine kapalı olan Hamamyolu Caddesi'ne öldürülen kadınların isimlerinin bulunduğu 'Kelebekler Anıtı' açtı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 'Kelebekler gibi kısa olmasın ömürleri, onlar gibi rengarenk yaşasınlar diye bu uğraşımız. Mücadelemiz, burada yazan isimlere yenilerinin eklenmemesi için' dedi.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için üzerinde öldürülen kadınların isimlerinin olduğu bir anıt açtı. Eskişehir'de ve Türkiye 'nin diğer illerinde erkekler tarafından öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu anıta, 'Kelebekler Anıtı' adı verildi. Şehrin en kalabalık yerlerinden olan Hamamyolu Caddesi'ne yerleştirilen 'Kelebekler Anıtı' için koronavirüs pandemi süreci nedeniyle tören yapılmazken, açılışı belediyede çalışan kadınlar yaptı. Anıtta yer alan isimlerin olduğu plakalar ise yine kadınlar tarafından monte edildi.

Anıtta, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün simge isimleri olan Mirabel Kardeşlerden, Güldünya Tören, Şule Çet, Özgecan Aslan, Münevver Karabulut, Duygu Delen, Ceren Damar Şenel, Emine Bulut, Ayşe Tuba Arslan, Öznur Uluişden, Iraz Ekinci, Şeker Dikbıyık, Kader Kaya ve geçtiğimiz hafta Eskişehir'de kardeşi tarafından öldürülen Hasret Yüksekkavas'ın da aralarında bulunduğu 203 kadının adı yer aldı. Anıtta ayrıca 325 gündür kayıp olan ve arama çalışmaları sona erdirilen Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun da adına yer verildi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, son 10 yılda en az 2 bin 896 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü ifade ederek, 'Burada yazılı olanlar sadece bir isim değil, can, nefes, hayat. Her kadın farklı bir renk. Hepimiz tanığız, Emine Bulut'un 'Ben ölmek istemiyorum' çığlığına. Onlar, delicesine yaşamak isterken, kocası, eski kocası, sevgilisi, babası, abisi ya da hiç tanımadıkları erkekler tarafından katledildi. Kelebekler gibi kısa olmasın ömürleri, onlar gibi rengarenk yaşasınlar diye bu uğraşımız. Mücadelemiz, burada yazan isimlere yenilerinin eklenmemesi için. Kelebek ömürlü kadınlara saygıyla. Mirabel kardeşlerden bugüne kadın mücadelesine omuz verenlere selam olsun? dedi.