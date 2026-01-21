Eskişehir\'de Otizmli Gençler İçin İstihdam Projesi

Eskişehir'de 'Otizmli Gençlerin Destekli İstihdamında İşverenler ve Çalışma Arkadaşları İçin Yol Haritası Projesi'nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Proje, Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirildi. Türkiye'den Alpaslan Otizm Vakfı ile Avrupa'dan İspanya, Avusturya ve Romanya partnerleri projeye destek verdi. Otizmli gençlerin istihdama katılımında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olan işveren ve çalışma arkadaşlarının destek ihtiyaçlarını gidererek çalışma ortamını güçlendirmenin hedeflendiği projede, yanlış kanılar ve önyargılar nedeniyle otizmli gençlerin çoğu zaman engelli kontenjanı dahil olmak üzere birçok işe alım sürecinde tercih edilmediğine dikkat çekildi. Bu güçlüğün aşılması için gençlerin yetenekleri, iş ortamında nasıl desteklenebilecekleri ve sosyal etkileşimde nasıl güçlendirilebilecekleri konusunda işveren ve çalışanlara adım adım yol gösteren bir rehber hazırlanmasıyla ilgili konuşuldu. Projenin bugüne kadar yürütülen birey veya engel odaklı çalışmaların aksine çevrenin güçlendirilmesi yaklaşımını benimsediği belirtildi.

Programa; Eskişehir Vali Yardımcıları Dr. Hasan Çiçek ve Ersin Emiroğlu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar ve Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR