Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
20.12.2020 09:49
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Eskişehir'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Eskişehir'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Kentte en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel ve Sakarya, Atatürk caddeleri ile Porsuk Bulvarı sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı.
Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamına girmeyen çalışanların olduğu dikkati çekti.
Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında ise polis ekiplerince kontroller gerçekleştirildi.
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